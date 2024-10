Scaloni afirmó que el partido no debió jugarse

El empate entre la Selección Argentina y Venezuela por 1-1 en el duelo correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas se vio marcado por la gran cantidad de agua acumulada en el campo de juego como consecuencia de las lluvias, algo que incluso demoró el inicio del partido. Al respecto, quien opinó sobre el tema fue Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, quien sostuvo que el encuentro no debería haber ni siquiera comenzado.

“Lectura hay una sola: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Después, la decisión la tomó el árbitro y ya está. Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo... No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar”, sostuvo el entrenador, visiblemente molesto por las condiciones en las que el combinado nacional tuvo que jugar en Maturín.

Al margen de su opinión respecto de si el partido no se tendría que haber jugado, lo cierto es que Scaloni explicó que de todas maneras intentaron adaptarse a las condiciones: “Hicimos lo que teníamos que hacer, tanto Venezuela como Argentina, pero las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Sobre todo porque era jueves, se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar”.

“El que decide es el árbitro, fui a hablar con él y me prometió que si la pelota no corría, iba a parar el partido. Y la pelota no corría, era evidente. No sé cómo viene el reglamento, que capaz tiene que ser en los 105x70 metros y había lugares en los que sí corría. Entonces, el reglamento capaz dice otra cosa. Pero para el espectáculo creo que no está bueno, hubiera sido un partido mucho más lindo de ver y hubiera sido diferente”.

Messi: “No pudimos dar dos pases seguidos”

En concordancia con las palabras de Lionel Scaloni, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi,también se mostró ofuscado por la gran cantidad de agua presente en el campo de juego.

“Es muy difícil, el partido se hace trabado, muy feo. No pudimos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo, por derecha, quizás un poco más, pero es muy difícil jugar así”, expresó la Pulga. “La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado, pero que ya conocemos: luchar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha”, cerró.