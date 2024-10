Tenis: llega el final de una era, Rafael Nadal anunció su retiro

La leyenda española Rafael Nadal ha anunciado su retiro del tenis profesional a través de un emotivo video en sus redes sociales. El Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre, será su último torneo. Allí, intentará sumar un nuevo título para España en la lucha por la histórica Ensaladera de Plata.

“Han sido años complicados, especialmente los últimos dos. No he podido jugar sin limitaciones, y eso me ha llevado a tomar esta decisión”, fueron las primeras palabras del vídeo de casi cinco minutos en el que el tenista, ganador de 22 títulos de Grand Slam, explicaba su retiro.

Nadal continuó con un mensaje reflexivo: “Todo en la vida tiene un principio y un final. Creo que ha llegado el momento de poner fin a lo que ha sido una carrera larga, y mucho más exitosa de lo que jamás habría imaginado”.

La inclusión de Nadal en el equipo español, que jugará en casa y enfrentará a los Países Bajos en los cuartos de final, ha generado enorme expectativa. Junto a él, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers formarán parte del conjunto capitaneado por David Ferrer.

En 2024, Nadal sólo ha jugado 20 partidos, logrando 12 victorias y 8 derrotas. Su mejor actuación fue en el ATP 250 de Bastad, donde alcanzó la final, pero fue superado por el portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-2.

A sus 38 años, con 92 títulos, incluyendo 14 coronas de Roland Garros, se despide como una de las mayores leyendas del tenis. El enfrentamiento contra los neerlandeses será el martes 19, fecha clave para las semifinales de la Copa Davis. “Me siento muy afortunado por todo lo que he vivido”, dijo Nadal, expresando su gratitud hacia el mundo del deporte, y recordando los momentos compartidos con sus grandes rivales, Roger Federer y Novak Djokovic.

“Todo ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor. Solo puedo decir mil gracias a todos, y hasta pronto”, concluyó Nadal, mientras se veían imágenes de su emotiva despedida en Roland Garros tras caer ante Alexander Zverev en París.

El legado de Nadal va más allá de sus títulos. Fue protagonista de una era dorada del tenis

junto a Federer y Djokovic, con 14 títulos en Roland Garros, 4 en el US Open, 2 en Wimbledon y 2 en el Australian Open. Además, sus 36 trofeos en torneos de la serie Masters lo consolidan como uno de los más grandes atletas de la historia.