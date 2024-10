Vóley: el Pincha cosechó siete triunfos en el clásico

Pasó una jornada especial en las categorías menores del vóley metropolitano. A lo largo de dos días, Estudiantes de La Plata vivió tardes perfectas y logró victorias en todas las categorías de inferiores frente a Gimnasia. Estos triunfos le permitieron escalar al segundo lugar de la Tabla General Anual, con 157 puntos, quedando a tan solo 3 unidades de River.

La serie de partidos contra Gimnasia correspondía a la Fecha 16 de la Rueda Campeonato. El primer día, se disputaron los encuentros desde la categoría Sub 11 hasta la Sub 14, en los que Estudiantes se impuso en todos los partidos, cediendo únicamente un set en la Sub 14.

El martes 8 de octubre se completó la tira con los enfrentamientos de las categorías mayores: Sub 16, Sub 18 y Sub 21. La jornada en el estadio UNO comenzó de manera espectacular, con victorias en sets corridos. El cierre fue pura emoción, ya que en Sub 21, el equipo de Estudiantes estuvo en desventaja 2-1 en sets, pero logró una gran remontada y terminó sellando una victoria memorable al imponerse en el tie break.