Franco Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1

Desde el Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 entró en un paréntesis de un mes hasta el regreso dentro de dos fines de semana, en Austin, Estados Unidos, donde el sábado 19 de octubre se correrá la carrera Sprint, y al día siguiente, la habitual de los domingos. Para Franco Colapinto será su cuarta fecha en la Máxima.

Mientras tanto, el bonaerense de 21 años tiene abiertos un par de frentes. El más importante es el actual, se prepara en el simulador de Grove, en Inglaterra, donde Williams tiene su sede. El otro es el futuro, ya que por ahora no tiene butaca donde sentarse para la Fórmula 1 2025, ya que su equipo actual contrató a Carlos Sainz como compañero de Alex Albon, tailandés que hoy forma la dupla de pilotos con Colapa.

En cuanto a certezas, no hay nada, y sobre la posibilidad más lógica es Sauber, la única escudería a la que le falta definir quién acompañará a Nico Hülkenberg. En la lista está Valtteri Bottas (actual piloto de la escudería) y el brasileño Gabriel Bortoleto, de 19 años.

Colapinto habló en el sitio Motorsports, donde dejó algunas frases respecto de su futuro. “No sé cuál es el plan A. No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James quiera mantenerme en la F1, y algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams”, comenzó Colapa respecto de su 2025.

Su deseo, dijo, es: “Quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”.

Luego le preguntaron si está en su mente demostrar este año que merece un lugar a largo plazo en la Fórmula 1. Con pies sobre la tierra, el piloto argentino contestó: “No, la verdad es que no. Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Luego los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo, y yo buen camino por recorrer. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas carreras”.

Colapinto ya corrió en Monza (fue 12°), Bakú (8°) y Singapur (11°), con lo cual suma cuatro puntos en un campeonato que lo tiene en el puesto 19 de 22.