Scaloni afirmó que Messi quiere estar presente en el Mundial 2026

Aunque los fanáticos del fútbol saben que su retiro está cada vez más cerca, el capitán argentino Lionel Messi sigue siendo una pieza clave en la Selección Argentina. Así lo dejó entrever el entrenador Lionel Scaloni, quien afirmó que el número 10 tiene el deseo de estar en el Mundial 2026 para defender el título conquistado en Catar 2022.

“Las ganas de jugar el Mundial las tiene él y también sus compañeros. Son conscientes de que aún falta un tiempo y hay que ver cómo llega cada uno. Él sabe lo que pensamos y es el más inteligente”, expresó Scaloni en diálogo con DSports.

A finales de 2023, el propio Messi habló sobre la posibilidad de disputar la Copa del Mundo en 2026. Aunque no dio certezas, explicó qué factores influirán en su decisión: “Espero terminar bien este año y arrancar el próximo con una buena pretemporada, algo que no pude hacer por la cantidad de viajes que tuvimos. No falta tanto, pero a la vez falta mucho. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día sin pensar demasiado en el futuro”.

Si bien el astro argentino no ha confirmado su presencia, Scaloni dejó en claro su deseo de contar con él en el equipo. Será la temporada 2025 y su estado físico los que determinen si Messi podrá liderar nuevamente a la Albiceleste en la defensa del título mundial.

Al mismo tiempo, Scaloni se refirió a la necesidad de seguir probando jugadores, más allá de que la base de los campeones del mundo quiera decir presente en la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Así, dejó la puerta abierta a alguna sorpresa, en lo que será el año previo a la Copa del Mundo.

“Es el momento de pensar en darles oportunidades a chicos que todavía no han estado, lo estamos analizando. Es verdad que la base está. Pero, ¿por qué no pensar en algún chico que pueda aportar? Después, ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que necesitamos que tengan puesta la camiseta. Así que creemos que es el momento, ya veremos antes de la convocatoria”, aseguró.