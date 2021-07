Scaloni: "Creo que Argentina es un justo finalista, de eso no tengo dudas"

"Es un momento para festejar, para disfrutar. Mañana pensaremos en la final. Cuesta mucho llegar acá, mucho trabajo, mucho tiempo de toda la gente que nos acompaña", comenzó diciendo Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego del triunfo del seleccionado argentino que lo clasificó a una nueva final de la Copa América.

Emocionado, el técnico habló del equipo: "Casi que se me quiebra la voz al hablar de este grupo de jugadores. Llevamos mucho tiempo concentrados y siguen tirando para adelante". Y agregó: "El que crea que esto es fácil, está equivocado y hoy Colombia lo demostró. Hicimos un buen inicio y luego ellos recuperaron la dinámica del juego. Todos los partidos de Copa son complicados".

"Sabemos que la Selección Argentina tiene que competir siempre y que todos los partidos son difíciles. No valoramos la competición en sí, sino jugar partidos con esta camiseta. Es algo único y los jugadores lo interpretan así", sostuvo.

En cuanto a las figuras, Scaloni aseguró que para él "no hay mejor versión de Messi, es la que siempre da. Estamos muy orgullosos de él y de sus compañeros. Es para sacarse el sombrero". Al hablar de la figura del partido, Emiliano Martinez, no dudó en elogiarlo: "Estamos muy contentos con el rendimiento de Emiliano, no solo por los penales, sino por la seguridad que está transmitiendo. El grupo de arqueros se apoya permanentemente y eso nos gusta".

"Creo que Argentina es un justo finalista, de eso no tengo dudas", expresó. "Vamos a jugar una final con nuestro eterno rival, el de toda la vida. Esperemos que la gente lo disfrute, que sea un buen partido. Obviamente queremos ganar, pero creo que es un partido para disfrutar".

Scaloni se convirtió hoy en el segundo entrenador del seleccionado argentino con mejor ciclo invicto al alcanzar 19 encuentros consecutivos sin derrotas, detrás de Alfio Basile que llegó a 31 entre 1991 y 1993, cuando ganó las últimas dos Copa América de Argentina en Chile y Ecuador, respectivamente.

El técnico oriundo de la ciudad santafesina de Pujato, de 43 años, llegó hoy a los 33 partidos como entrenador de la selección argentina en el triunfo sobre Colombia por tiros penales 3-2 (1-1 en los 90 minutos regulares), claro que a nada menos que 90 del que más veces la dirigió, Guillermo Stábile, con 123.