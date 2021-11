Scaloni: "Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo"

Lionel Scaloni habló en conferencia tras el triunfo de la Selección Argentina y se mostró orgulloso del equipo por el triunfo conseguido: "Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Entra uno y sale otro y el equipo no se resiente. Ya saben lo que pienso de este grupo. Las ganas de estos chicos son increíbles y estoy orgulloso de entrenarlos. Era un partido que necesitábamos dar un salto como equipo. Hay veces que no se puede jugar bien porque el rival propone un estilo de juego y nosotros nos adaptamos al partido que se dio. Esa es una buena señal, importante como equipo".

"La clave estuvo en el gol; ellos también tuvieron pero no concretaron. Con respecto a Leo (Messi), decidimos que no juegue porque venía de inactividad, y su ingreso en el segundo tiempo sirve para que agarre ritmo de cara al partido con Brasil", remarcó.



Por otro lado afirmó que el encuentro fue bastante complicado: "No me sorprendió la presión de Uruguay, tiene jugadores para hacerlo. Pero tendríamos que haber estado más finos de mitad de cancha hacia adelante. Ellos necesitaban puntos y salir a buscar el partido; por eso corrieron, presionaron y no dejaron jugar. Nosotros debimos encontrar espacios, filtrar pases para poder generar juego".