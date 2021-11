Con la aprobación de Xavi, Dani Alves volverá a vestir la camiseta del Barcelona

En las últimas horas, el nuevo entrenador del Barcelona dio el visto bueno para que el experimentado defensor regrese al conjunto culé, aunque restan conocer los detalles la negociación del jugador con los dirigentes del Club.

De esta manera, el brasileño se convierte en el primer refuerzo de la era Xavi en el Barcelona, tras su reciente vuelta al club como director técnico del primer equipo. Además, en horas de la tarde, el Barcelona oficializó su llegada en las redes sociales.

El flamante entrenador vio una debilidad por la banda derecha y no dudó en llamar a su ex compañero, que anteriormente había sido rechazado por el antiguo entrenador Ronald Koeman. Aunque, el jugador no podrá jugar hasta los primeros días de enero de 2022 cuando se reabra el libro de pases, a pesar de contar con una ficha libre tras la salida de Pjanic al Besiktas.