Scaloni frontal: de “tienen que tener continuidad” a “en un Mundial no hay tiempo”

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo amistoso con Honduras de hoy. Allí, no confirmó la formación para el partido, dejó en claro su preocupación por los lesionados y se refirió al armado de la lista definitiva para el Mundial.

Scaloni también habló acerca de las chances de algunos futbolistas de entrar en la lista de 26 jugadores que viajarán a Catar: “Cuando el jugador está en la cancha, no piensa en otra cosa que no sea el partido, de lo contrario no salís mentalizado. Hay que quitar ese nerviosismo por lo que viene. Es un Mundial, el sueño de todos, pero antes hay que jugar en los clubes. Hay que jugar, estar disponible para el entrenador que esté en tu equipo, y después pensar y estar disponible para lo que viene”.

El técnico hizo alusión a la situación de Enzo Fernández. “Como todos lo convocados tiene chances de jugar. Valoramos que pueda tener su chance, esta en el grupo, nos puede aportar cosas al igual que Palacios, que no vino por una lesión. Ya veremos qué pasa”, expresó. Y contó en qué posiciones imagina que puede resultar útil: “Lo veo en los dos puestos del medio si jugamos con dos mediocampistas, y en los tres si jugamos con tres mediocampistas”.

¿Qué buscará Argentina en estos dos amistosos que se vienen? “Intentaremos en estos dos partidos hacer algo diferente por si en el Mundial se tiene que hacer, pero siempre respetando la idea que tenemos. Si hay dudas, no es en base a rendimientos, sino en base a qué me va a servir en el Mundial”, dijo el DT.

Por último, Scaloni contó que en las últimas horas mantuvo algunas charlas con Messi: “Hablé con Leo. Él conmigo va a jugar siempre, no hay dudas, salvo que pueda pasar algo. Va a jugar y a estar en la cancha siempre. Está bien, alegre, jugando bien, en un equipo que ha encontrado una manera de jugar que lo entiende a él”.

La prueba del DT antes del partido con Honduras

La Selección Argentina llevó adelante el último entrenamiento antes del amistoso de hoy frente a Honduras, en el primero de los dos encuentros que disputará el representativo nacional en esta fecha FIFA (el otro será el martes ante Jamaica). En la práctica en Miami, Scaloni no solo sorprendió con los nombres que utilizó sino también con el esquema, debido a que armó un equipo con un dibujo con el que no suele jugar: 5-3-2. La formación de la Selección fue Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Joaquín Correa.

Polonia, rival de la Scaloneta, perdió en la Nations League

Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022 no llegan de la mejor manera. Es que Polonia, a priori una de las candidatas a amenazar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos de la Copa del Mundo, tuvo una pésima tarde en el encuentro de la quinta fecha de la UEFA Nations League frente a Países Bajos: perdió 2 a 0 y sumó su tercera derrota en cinco encuentros en el certamen. Con los goles de Cody Gakpo y Steven Bergwijn, la selección neerlandesa se llevó un triunfo que no solo la mete como la mejor de su grupo a falta del duelo de la última fecha frente a Bélgica (con un empate, la Naranja accederá al Final Four de la Nations League), sino que dejó fuera de carrera a Polonia.

La eliminación no lo es todo para el equipo que tiene como figura a Robert Lewandowski de cara a Catar 2022, sino que el 0-2 lo deja con posibilidades de descender a la Liga B en la próxima competición. En la última jornada, Polonia deberá enfrentarse a Gales, por ahora última del grupo, y si pierde por un mínimo de dos goles descenderá de zona.

Por otro lado, en otro de los tantos encuentros que se jugaron ayer, Francia le ganó 2 a 0 a Austria. Además, Bélgica superó 2 a 1 a Gales y Croacia hizo lo propio ante Dinamarca, entre otros duelos de la Liga de las Naciones de Europa.