Scaloni probó con Messi y Di María para recibir a Uruguay

Cuenta regresiva para una doble fecha de clásicos. El seleccionado argentino se volvió a entrenar en el predio de Ezeiza de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estado Unidos, Canadá del 2026. Será además la última Fecha FIFA de este 2023, y nada mejor que bajar el telón de un gran año con dos clásicos. El primero será frente a Uruguay en un nuevo clásico del Río de La Plata que se disputará mañana en la Bombonera desde las 21. En tanto, el próximo martes 21 de noviembre será el clásico ante Brasil en el estadio Maracaná. Allí, se volverán a encontrar Argentina y la Selección brasileña en un estadio mítico que le dio a Messi el primer título con la Albiceleste.

En ese marco, la Selección Argentina se entrenó ayer por la tarde, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, su segunda práctica. El entrenamiento que estaba estipulado para las 17 fue retrasado hasta las 19, pero despejó varias dudas en el 11 para el clásico del Río de la Plata ante Uruguay.

Desde ayer el entrenador de la Albiceleste pudo contar con el plantel completo ya que el lunes solo dispuso de 19 jugadores por el retraso del vuelo procedente de España. Este martes se sumaron a los ensayos Angel Di María, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Francisco Ortega, Guido Pizzarro, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez.

El entrenamiento ante la prensa fue más distendido, dado que el plantel se dividió en equipos de siete jugadores para disputar encuentros reducidos donde se mezclaron titulares con suplentes en un ejercicio más relajado en la antesala de dos pruebas de riesgo para el combinado nacional, que buscará mantenerse en la cima de las Eliminatorias.

En ese sentido, el 11 que probó el entrenador argentino fue con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.

Por otro lado, el duelo de mañana podría ser especial para Fideo Di María. Dejando de lado los merecidos reconocimientos obtenidos en estos años gloriosos y apuntando al presente inmediato, Di María forma parte de los convocados por Scaloni para esta doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay (el jueves en la Bombonera) y Brasil (el martes 21 en el Maracaná). Retornó tras la lesión muscular que lo marginó de la anterior doble fecha de octubre. Y mañana, apelando a la lógica y a sus reiterados dichos, el partido contra los charrúas podría ser el último de Di María con la Selección en el país. “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, que me da la posibilidad de seguir en la Selección con buen nivel. Me gustaría estar en la Copa América, estoy haciendo todo para poder estar. Ojalá se me dé. Como ya lo dije, va a ser la última”, fueron las palabras de Angelito, de 35 años, días atrás.