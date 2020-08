Schwartzman ganó y avanza en el Masters 1000 de Cincinnati

El circuito ATP regresó de manera oficial con el arranque del Masters 1000 de Cincinnati, el cual se lleva a cabo en Nueva York para coordinar con el US Open, que comenzará al término del primer torneo. Los organizadores prepararon una burbuja en el complejo de Flushing Meadows, para resguardar la seguridad de los tenistas y de todos los trabajadores del lugar.

En la mañana del domingo, Diego Schwartzman debutó en el certamen con un triunfo importante para pasar a la segunda ronda. El argentino venció al noruego Casper Rudd, número 36 del ranking ATP, por 7-6 y 6-3, para seguir su camino en el campeonato. De esta manera, el Peque se medirá en la próxima ronda ante el estadounidense Reilly Opelka (39 del mundo), quien derrotó en la tarde del sábado a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4.

Además, Andy Murray regresó a la actividad luego de 10 meses y superó por 7-6 (6), 3-6 y 6-1 al estadounidense Frances Tiafoe.

Cabe recordar que todos los encuentros se disputan a puertas cerradas, y tanto Rafael Nadal como Roger Federer no forman parte del Masters 1000. El suizo por lesión, mientras que el español decidió no viajar a Nueva York por la pandemia del coronavirus. Por su parte, Novak Djokovic no disputó su primera ronda en dobles en la tarde de ayer, por dolores en su cuello.