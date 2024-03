Se agrandan las vitrinas: dos nuevos títulos para el tenis albiceleste

El tenis argentino sigue de festejo. Por cuarta semana al hilo volvió a festejar, aunque esta vez no fue un título, sino que hubo dos consagraciones casi en simultáneo. Por un lado, Camilo Ugo Carabelli (127º) completó unos días de ensueño en el challenger de Santa Cruz de la Sierra, mientras que Marco Trungelliti (208º) cerró su paso por el challenger de Ruanda con una copa. Ambos, de paso, tuvieron festejo doble, dado que darán un salto en la próxima actualización del ranking programada para el 18 de marzo.

Ugo Carabelli, que jugó en el Argentina Open contra Carlos Alcaraz (2º) en un Buenos Aires Lawn Tennis Club repleto, viene teniendo un año soñado. Después del título en Piracicaba, levantó su segundo challenger en este 2024: venció al local Murkel Dellien Velasco (247º) por 6-4 y 6-2 en 1h24m, en la final.

Por su parte, Trungelliti completó su recorrido por Ruanda, al Este de África, de la mejor manera posible. Tras haber caído en la final en la primera edición, mejoró el resultado en la segunda semana: superó al francés Clement Tabur (225º) por 6-4 y 6-2, mismo score que el conseguido por su compatriota, en 1h40m. El santiagueño, quien radica con su mujer y su hijo en Andorra, viajó al país africano con su madre, que soñaba con viajar a ese continente desde que era chica.

Antes de las consagraciones del fin de semana, Argentina había tenido a dos campeones en las tres semanas anteriores. Sebastián Báez venía de ganar los ATP 250 de Santiago de Chile y ATP 500 de Río de Janeiro, en tanto que Facundo Díaz Acosta había iniciado la racha en el Argentina Open.

Cerúndolo y Báez quieren estirar la racha en Indian Wells

El circuito tenístico no da respiro. No hay tiempo ni para festejar. Si no vean el caso de Sebastián Báez (19º), quien no pudo pasar ni un par de días por Buenos Aires para estar con sus íntimos, después de sus títulos en Río de Janeiro y Santiago de Chile, dado que debió viajar al desierto californiano para disputar el Masters 1000 de Indian Wells. Diferentes movimientos, otro calzado, tácticas nuevas, mayor preponderancia del servicio y varios temas más que trató en Palm Springs. Más allá de que no mostró su mejor versión, sacó su gen competitivo para vencer a Fabio Fognini (108º) por 7-5 y 6-3 en la segunda ronda. Hoy se medirá ante el estadounidense Taylor Fritz.

Francisco Cerúndolo también avanzó a la tercera ronda tras vencer por 6-2, 3-1 y retiro al kazajo Aleksandr Shevchenko. De no surgir imprevistos, cerca de las 12:00 saltará a la cancha para enfrentarse con otro estadounidense como Ben Shelton.