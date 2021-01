Se fue Caruso de Belgrano

Caruso Lombardi renunció en Belgrano de Córdoba, actualmente en la Primera Nacional, y apuntó contra Chiqui Tapia.

El entrenador disparó contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dirigentes de Barracas Central y San Martín, como también denunció irregularidades en el sorteo de la categoría y mucho más.

El polémico técnico, que protagonizó innumerables escándalos en las últimas horas, hizo oficial su salida como DT de Belgrano de Córdoba. Caruso fue noticia por la pelea entre jugadores de su equipo y de Barracas, luego señaló que la AFA tenía favoritismo por San Martín de San Juan. Esta situación hizo que el presidente de esa institución le haga una denuncia.

En declaraciones, el exentrenador manifestó: “Renuncio porque no acepto más las maldades de Claudio Tapia y Toviggino, son los dos que manejan el fútbol argentino. No me escondo, me quieren borrar”.

Al mismo tiempo, agregó: “A las 5 de la mañana me desperté. El miércoles vi otra vez el fallo provisorio del Tribunal. Prefiero dar un paso al costado y no perjudicar al club. Hace 25 días estoy así, no saben por qué castigarme. No quiero hacerme más mala sangre. Ya me agredieron en Madryn, en San Juan su presidente está haciendo lo mismo para que no vaya”.

Para cerrar, los dirigentes del Pirata realizaron un comunicado a través de redes sociales donde entendieron los motivos de la salida y expresaron su agradecimiento por el trabajo realizado durante todos estos meses, como por ejemplo, durante la pandemia no cobrar su sueldo ya que él entendía que no estaba realizando sus labores en el club.