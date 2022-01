Se pinchó el amistoso, pero hubo práctica de fútbol en el Country

La lluvia no paró y el amistoso no se jugó. Para la mañana de ayer estaba programado un encuentro preparatorio entre Estudiantes y Talleres de Córdoba, con el objetivo de sumar minutos de fútbol en la tercera semana de pretemporada. El partido estaba pautado para las 9 en la cancha principal del predio de City Bell, aunque, por las inclemencias del tiempo, debió suspenderse horas antes del horario establecido.

Cabe recordar que el conjunto cordobés está realizando parte de la pretemporada en Buenos Aires, ya que se encuentra disputando el torneo de verano que se juega en su totalidad en el estadio Jorge Luis Hirschi. Por esta razón, ambos cuerpos técnicos, tanto el del Pincha como el del elenco Tallarín, cruzaron mensajes y acordaron un entrenamiento de fútbol en el Country Club. Pese a que no se pudo disputar el compromiso amistoso, para Estudiantes no hubo descanso y la pelota rodó en la cancha de césped sintético ubicada en el predio albirrojo. Ricardo Zielinski dispuso un ensayo de fútbol 11 vs. 11 y paró un equipo que podría ser titular en el comienzo del certamen doméstico, con fecha de inicio para el 12 de febrero.

En este sentido, y con Independiente como el rival en el arranque de la Copa de la Liga Profesional, el entrenador paró un 11 con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Bruno Valdez; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Bautista Kociubinski, Matías Pellegrini; Leandro Díaz y Mauro Boselli. Cabe destacar que en este equipo faltaron titulares indiscutidos que estarían para la primera fecha del certamen, tales como: Jorge Rodríguez, quien ocuparía el lugar de Kociubinski, y Gustavo Del Prete, que podría reemplazar a Pellegrini o Boselli, dependiendo el esquema que elija el DT.

Del Prete estuvo ausente por una sobrecarga muscular, mientras que Jorge Rodríguez aún no realizó fútbol formal. En tanto, la reciente incorporación, Emanuel Beltrán, trabajó a la par de sus compañeros y sumó minutos con los suplentes.

La familia del Pincha, unida por el Bocha Flores

En las últimas horas, toda la familia Estudiantes se unió para enviarle fuerzas a un campeón del mundo con la camiseta albirroja. Se trata de Eduardo Flores, quien debió ser internado de urgencia. El Bocha venía con algunas complicaciones en su salud en el último tiempo, pero su cuadro se complicó y debió ser derivado a una clínica de la región. Por esta razón, durante la jornada de ayer, familiares, amigos, excompañeros e hinchas en general de Estudiantes empezaron diferentes cadenas de oración y pedidos por la mejora del estado de salud de una persona querida por todos.

El exfutbolista y exentrenador del Pincha es uno de los grandes protagonistas de la historia de Estudiantes y uno de las glorias que día a día, hasta el año pasado, estaba en el Country Club de City Bell junto a su gran amigo Juan Ramón Verón. Fue integrante de una generación de futbolistas que quedó grabada a fuego en la historia del club al coronarse campeón del mundo en Inglaterra ante el Manchester United.