Se retiró Javier Mascherano: “Di lo máximo que podía”

Luego de la derrota de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors en 1 y 57, Javier Mascherano, actual jugador del Pincha y emblema de la Selección argentina en la última década, anunció su retiro del fútbol profesional.

La decisión del mediocampista de 36 años causó sorpresa no solo en el mundo Albirrojo, sino también en todo el fútbol argentino. Y se suma al anuncio que hace menos de una semana hizo Fernando Gago en Vélez, otro volante experimentado y con historia en la Selección que dejó la práctica profesional.

El Jefecito lo hizo oficial luego del partido de ayer en conferencia de prensa vía Zoom: “Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina”, expresó Masche, acompañado por Leandro Desábato. Y agregó: “He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro con que hace un tiempo que me cuesta, y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión”.

Por último, el exjugador de la Selección detalló que “es momento de finalizar este camino, y sé que lamentablemente jugué menos de lo que pretendía y las cosas se dieron de esta manera”.

Mascherano se formó en River y estuvo dos años en el Corinthians antes de dar el salto a Europa, concretamente al West Ham inglés, de donde lo fichó el Liverpool de Rafa Benítez, en el que estuvo cinco temporadas antes de pasar al Barça. En el elenco catalán estuvo entre 2010 y 2018 y ganó 5 Ligas españolas, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

En enero de 2018, tras ver cómo en la temporada 2017-18 había perdido la titularidad en beneficio de Umtiti, decidió pedir ser traspasado al Hebei China Fortune. De ahí, a Estudiantes hace un año, aunque por la pandemia solo pudo disputar 11 partidos.

Javier Mascherano pasó por clubes como: River, Barcelona, West Ham, Corinthians, Liverpool y Hebei Fortune de China. Además, disputó los mundiales 2006, 2010,2014 y 2018, de esta manera entra en el grupo conformado por Diego Maradona y Lionel Messi de futbolistas argentinos con más Copas del Mundo jugadas.

El "Jefecito" regresó a la Argentina a principios del 2020 para jugar en Estudiantes de La Plata, aunque no se pudo apreciar su fútbol debido a que la pandemia por coronavirus obligó a la suspensión de todas las actividades deportivas. En total, Mascherano llegó a disputar once partidos en el fútbol local entre Liga y Copa Argentina.

Entretelones de un domingo caliente: ¿Qué pasó en el vestuario?

La sorpresiva decisión que comunicó Javier Mascherano no estaba en los planes de nadie.

Si bien el jugador tenía contrato hasta diciembre, desde el club no imaginaban que fuese antes de esta fecha.

Por lo bajo, las versiones en torno a una fuerte discusión entre algunos referentes, parte del cuerpo técnico y la Secretaría de Fútbol circuló rápidamente ayer minutos después de las 18.30, y hasta hubo quienes soltaron comentarios de gritos y discusiones en el vestuario tras la derrota que tenían como protagonista al arquero Mariano Andújar, quien tampoco estaría atravesando el mejor momento con la dirigencia y podría alejarse a fin de año.

El rumor de la pelea en el vestuario fue descartado por las fuentes consultadas por este multimedio, quienes además agregaron que el presidente Sebastián Verón no estuvo en el vestuario ni en el estadio. Pero a más de uno, sin embargo, les sorprendió la decisión de Mascherano de alejarse del club en este momento.