Se vence el plazo para la presentación de listas en Cambaceres

Comenzó una semana decisiva en materia institucional para Defensores de Cambaceres. En la jornada de hoy se vence el plazo para la presentación de listas de cara a la Asamblea de socios programada para el próximo viernes en la sede de San Martín al 715. De no surgir imprevistos, esta elección histórica no tendrá oficialistas y opositores sino que será un oficialismo dividido en dos: Raúl Zamponi no continuará en la presidencia y sus dos vicepresidentes se enfrentarán por sucederle. El Rojo de Ensenada vivirá un acto eleccionario tras 21 años. Diario Hoy habló con los protagonistas en la previa de lo que será una jornada clave para la vida del club.

Una de las listas la encabeza Carlos Lugos, representante del espacio Resurgimiento Rojo. Consultado por este multimedio, el actual vicepresidente dejó en claro que en todo momento buscó la unidad y que no pudo conseguirla. Y agregó: “Tenemos una lista con socios de mucha experiencia pero también jóvenes. Y con un lugar importante para las mujeres”.

Por el otro lado aparece Cristian Comas, un joven dirigente de intenso trabajo en el club en los últimos años. Forma parte de la Agrupación Todos Juntos con Cambaceres, con varios miembros de la actual CD y otros asociados. En diálogo con diario Hoy, Comas explicó: “Pienso un club de puertas abiertas con todos los socios participando. Las juveniles tienen que crecer con un predio acorde a sus necesidades, lo mismo con el fútbol femenino y el súper senior. La institución se tiene que renovar y pensar a futuro con la utilización de la tecnología. Tenemos mucha gente joven y también de experiencia”.