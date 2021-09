La Liga Amateur Platense se enfrenta a una jornada electoral histórica

El camino a las elecciones de la Liga Amateur Platense fue atípico ya que el contexto de pandemia alteró los planes iniciales. Tras una larga espera, esta noche el fútbol amateur de la ciudad sabrá quién es el reemplazante de Marcelo Mazzacane, presidente de la institución por más de una década. Los candidatos provienen del oficialismo, pero al no lograr la unidad, decidieron armar su propia lista. Votarán todos los equipos de la A (dos asambleístas cada uno) y 4 asambleístas de la B, con un recuento total de 36 votos. El Clásico te cuenta todo lo que tenés que saber sobre una contienda histórica para el fútbol local.

Uno de los aspirantes al sillón de la LAP es Daniel Arteca, presidente de Alumni y actual secretario general de la Liga, acompañado en la fórmula por Daniel Dascenzi. Fueron los primeros en dar a conocer sus ganas de postularse y la intención de renovar el proyecto actual. En diálogo con diario Hoy, el mandatario del Carcelero contó sus expectativas a horas de las elecciones: “Voy a trabajar en el fortalecimiento de los clubes. El grupo de gente que me acompaña viene trabajando en el proyecto desde hace rato. No se logró la unidad porque no estamos de acuerdo con la famosa continuidad en cuanto a las formas”.

“Nos propusimos poner en marcha un rol activo de la mujer con una Secretaría de Género que sea vinculante con los hechos y la realidad, los tiempos cambiaron. Queremos una Liga grande con equipos grandes, no una Liga de 40 clubes con 35 pobres. Lucharemos por una Liga más social”, sentenció Arteca.

El candidato a presidente de la otra nómina es Eduardo Castagnani (actual vicepresidente de la Liga), acompañado por Mario Malvestiti. Esta opción sería una continuidad del modelo Mazzacane (integrará la lista) modificando algunas cuestiones puntuales. Consultado por este multimedio sobre el motivo de su postulación, la máxima autoridad de Argentino Juvenil expresó: “Queremos darle una impronta diferente a la LAP, renovar la parte administrativa y el tema de los fichajes. Soñamos con una institución modelo, nuestra Liga es una de las más grandes del país, comparable con Córdoba y Rosario. Tenemos que trabajar mucho, esto es la continuidad, estamos próximos a tener una gran Liga”.

Respecto a la posibilidad de sumar actividades, Castagnani comentó: “Nos gustaría implementar nuevas disciplinas en favor del desarrollo y la potencialidad de los clubes: fútsal, fútbol playa, infantiles, juveniles y femenino. Con la anuencia del Consejo Federal y la AFA, ofrecer clínicas deportivas y visualizar para nuestros seleccionados participación en torneos regionales, nacionales e internacionales para promover jugadores y estimular su crecimiento”.

Con las cartas sobre la mesa y varios clubes aún indecisos con su voto, esta noche se dará una elección reñida y que quedará en la historia del fútbol liguista platense. Lo importante es que, gane quien gane, la LAP pueda encontrar una unidad a futuro que le sirva para seguir creciendo.