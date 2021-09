Dibu Martínez tras la cancelación: "Nos hubieran avisado antes cuando llegamos a Brasil"

Dibu Martínez rompió el silencio luego de la interrupción del clásico Brasil Argentina a los 5 minutos de haber empezado.

El jugador aseguró que, en los tres días que permanecieron en el país, jamás recibieron una notificación oficial que "todo eran rumores".

"Todos sabemos lo que pasó, nos preparamos tres días en Brasil para jugar el partido y a los 5 minutos nos cancelan, una sensación amarga, teníamos todo para ganar", dijo Martínez, "no entendíamos nada, nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no hacíamos tanto quilombo para cancelar el partido, una lástima, íbamos a ganar", disparó.

"Esperamos media hora para ver que pasaba, a los 40 minutos nos dicen que nos teníamos que ir" y reveló "obviamente la desesperación si me quedaba yo con los chicos de Inglaterra 14 días ahí, el Chiqui nos bancó, nos dio una mano y dijo nos vamos todos y nos vamos todos", agradeció.

"El Villa no entendía la regulaciones de Brasil, por qué pasó, no era lo que esperaba el mundo ver", aseguró y agregó "nosotros con los cuatro de Inglaterra quisimos venir por amor a la camiseta, por más que todos de la Premiere no querían venir nosotros decidimos venir igual porque después de ganar una Copa América todo el equipo quiere estar con el grupo", concluyó.

"Lo que pasó el otro dia no lo entendimos nadie, nunca pasó en el fútbol".