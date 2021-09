Brasil Argentina: ¿Se rompió la burbuja?

Luego de la bochornosa interrupción del superclásico sudamericano Brasil Argentina por la irrupción de los agentes de la agencia federal de salud (ANVISA) durante la tarde del domingo, cabe preguntarse: ¿se respetó la burbuja?.

Dado los antecedentes, la pregunta no es menor porque, de determinarse que la burbuja no se cumplió Argentina no podría cumplir con el compromiso contra Bolivia.

"Fue una imagen muy mala; cuatro personas sin barbijo entraron a interrumpir el partido", dijo Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino.

Y es que además, los agentes de ANVISA no son parte de la burbuja sanitaria ni cumplieron protocolos especiales cuando fueron a detener a Dibu Martínez, Buendía, Cuti Romero y Lo Celso.

Es por eso que surge la duda si la burbuja se respetó porque, de lo contrario, el Ministerio de Salud podría pedir el aislamiento de cuatro días de la delegación argentina tal como ocurrió con Boca.

El antecedente de Mineiro Boca es el antecedente más cercano de una situación similar donde la burbuja sanitaria se rompió y, por lo tanto, al regresar al país, el equipo debió cumplir el aislamiento.

En aquella ocasión, los dirigidos por Russo enfurecieron luego de que el VAR anulara un gol por supuesta posición adelantada. En el partido de ida, el VAR también anuló un gol por supuesta falta que en realidad no era tal.

Naturalmente, al terminar el partido de vuelta, los jugadores de Boca reaccionaron y comenzaron los incidentes donde la policía, que no era parte de la burbuja, intervino.

Como consecuencia, el Ministerio de Salud, a cargo de Claudia Vizzotti, obligó a Boca a hacer el aislamiento por lo que el xeneize debió jugar los partidos de la Liga Profesional de Fútbol con la reserva.

Por el momento, las autoridades sanitarias de nuestro país no han emitido ningún comunicado ni aclararon la situación de los jugadores.