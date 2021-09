Zielinski: "El empate fue los más justo, era un partido parejo"

Estudiantes igualó 1-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido correspondiente a la décima fecha del torneo de la Liga Profesional.

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, precisó en la conferencia de prensa que: "El empate fue lo más justo, independientemente de que el segundo tiempo le llegamos un poco. Era un partido parejo y le cae bien al resultado".

Acerca del penal sancionado por Rey Hilfer en el área del Pincha, el "Ruso" afirmó: "Vi el penal, Fabián lo toca, pero el jugador de Argentinos baja mucho el centro del cuerpo y provoca el choque".

Además, se refirió a la polémica decisión y agregó: "Me sorprende que el árbitro no lo cobre y lo cobre el línea a cincuenta metros. Lo tendré que ver devuelta para ver si fue o no".

"En el segundo tiempo, a partir del recambio tuvimos algunas situaciones que no fueron muchas pero fueron claras. Llegamos con más ganas que fútbol, pero lo importante es el resultado", expresó Zielinski.

Al ser consultado por la escasez de goles de los delanteros y el ingreso de Jaime Ayoví en el once titular, el entrenador aseguró: "El equipo no lo acompañó para que se generen situaciones en el primer tiempo. Él viene falto de fútbol y está acomodándose en lo físico, suma minutos y tratamos de que encuentre el ritmo de a poco".

Sobre el final, consultado por diario Hoy, concluyó: "La definición la trabajamos todos los días, tenemos que generar las situaciones para que él las termine. Pero como todas las cosas, a veces hay jugadores con malas rachas que cambian a partir de los goles".