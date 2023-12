¿Se viene el cambio de arquero albiazul?

En Gimnasia se vendrá un éxodo de futbolistas que no han tenido minutos o no han rendido de buena manera, por lo que no estarán en los planes de Leonardo Carol Madelon. Como contó El Clásico en el día de ayer, uno de los primeros en irse es Antonio Napolitano, a quien no se le renovará su contrato que termina el 31 de diciembre y tiene todo encaminado para irse a Independiente Rivadavia de Mendoza, continuando así jugando en la máxima categoría del futbol argentina y en una temporada histórica para la Lepara que tendrá el debut en Primera.

Sin embargo, desde Mendoza afirman que Napolitano no se iría solo desde La Plata hacia la provincia cuyana porque ante la salida de Maximiliano Gagliardo, el Azul está buscando reemplazante y Tomás Durso está muy cerca de emigrar. Después de una temporada mala y difícil para el arquero albiazul, sumado a que el cambio de último momento de Madelon le funcionó bien en Rosario con Nelson Insfrán como figura en el desempate, Durso tomó la decisión de darse un respiro y buscar aires nuevos a préstamo.

Por eso mismo y por un vínculo entre la representación del golero y la institución mendocina, la posible llegada del categoría 1998 parece estar muy cerca aunque todo se resolverá en los próximos días. Sin embargo el Lobo, como contó ayer este diario, busca un arquero entre las posiciones fundamentales para incorporar y Madelon desde hace una semana tiene un nombre en la cabeza.

El Tripero apunta a Marcos Ledesma, quien mercado de pases atrás estuvo cerca del Mens Sana por recomendación de Mariano Cowen y que además es del gusto del entrenador que lo tuvo en Central Córdoba de Santiago del Estero. Justamente el ex-Quilmes no continuará en el Ferroviario al perder el puesto y por eso busca nuevos horizontes. De esta manera es el primer nombre que surge en este comienzo de mercado de pases.

El Cacique apunta a Tarragona

Ante la difícil continuidad de Cristian Tarragona en Gimnasia, donde ya se charlaron números pero están lejos entre lo pretendido y ofrecido, Tarragona tiene sondeos de equipos nacionales y del extranjero. Justamente desde el otro lado de la Cordillera, el Colo Colo comenzó a poner la vista en el delantero en lo que sería un rival difícil de competir para el Lobo, a pesar de que tanto CD como CT quieren su continuidad.