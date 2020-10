“Se vino el fútbol nomás, gracias Diego y felicidades…”

Se vino el fútbol y su comienzo de campeonato. A pesar de no ser una actividad esencial, se le dio pista para que inicie, y encima arrancará ni más ni menos que en el “temido Bosque donde está el Lobo”.

Hoy se dará el primer pitazo de este ridículo formato de torneo. Sin descensos, donde habrá planteles en su mayoría con ilustres desconocidos.

Un campeonato en donde Boca y River, con algo de Racing y San Lorenzo, ahora y como nunca son acopio de jugadores con algo de trayectoria importante. Y donde siempre están los mismos entrenadores, que pasan de un club a otro sumando y alternando fracasos o éxitos.

Quizás la expectativa mayor de este 30 de octubre de 2020 esté centrada en el aniversario 60 en la vida del 10. ¡Gracias Diego! ¡Felicidades! Y que tu nuevo año sea como lo eran aquellos en Napoli o en los mundiales de 1986 y 1990: ¡a pura alegría!

La fecha

Viernes 30 de octubre

19 Gimnasia vs. Patronato

21:10 Talleres vs. Newell’s

Sábado 31 de octubre

14 Aldosivi vs. Estudiantes

16:15 Vélez vs. Huracán

18:45 Argentinos vs. San Lorenzo

21:15 Lanús vs. Boca

Domingo 01 de noviembre

11 Def. y Justicia vs. Colón

14 Unión vs. Arsenal

16:15 Racing vs. A. Tucumán

18:45 C. Córdoba vs. Independiente

21:15 River vs. Banfield

Lunes 2 de noviembre

21:15 R. Central vs. Godoy Cruz

Zona 1: Racing, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe

Zona 2: Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón

Zona 3: River, Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central

Zona 4: Boca, Lanús, Talleres y Newell’s

Zona 5: San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldosivi y Estudiantes de La Plata

Zona 6: Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia de La Plata