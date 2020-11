Sergio Hernández se va a dirigir a España

Sergio “Oveja” Hernández dejó de ser el entrenador de la Selección Argentina de básquet para continuar su carrera en una de las mejores ligas de Europa. Se transformó en el nuevo director técnico del Zaragoza de la ACB de España, donde tomará las riendas del equipo con la temporada en curso y hasta el final de la misma.

“Primero quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté conforme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo no pueda volver a ocupar el puesto en la Selección...”, mencionó Hernández en un comunicado que difundió la Confederación Argentina en su sitio oficial.