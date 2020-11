La Liga Amateur emitió un comunicado sobre el caso For Ever

El club ubicado en el corazón del barrio El Mondongo atraviesa momentos de tensión hace más de 10 días, ya que el exconcesionario de la cancha de fútbol 5, junto a un gran número de personas, ingresaron a las instalaciones para impedir una reunión de la Comisión Directiva.

Ayer, las autoridades de la Liga Amateur, con su presidente Marcelo Mazzacane a la cabeza, emitieron un comunicado al respecto donde afirmaron: “La mesa directiva de la Liga Amateur Platense de Fútbol repudia enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en la sede social de nuestro club afiliado For Ever, expresando su solidaridad con su Comisión Directiva y abogando por un pronto restablecimiento de las actividades que se desarrollan en su sede social con base en la legalidad e institucionalidad”.

El conflicto se originó cuando los dirigentes de For Ever le comunicaron a las personas que tenían la concesión que debido al reiterado incumplimiento del pago del alquiler, la falta de mantenimiento y la utilización para eventos no permitidos, se procedía a cortar el vínculo.

“Ante esta muestra de barbarie, la Comisión Directiva ha decidido responder a las agresiones solo con apego a la institucionalidad y mediante la utilización de todas las herramientas legales, sin caer en provocaciones o en contestar las calumnias proferidas por personajes que solo buscan un rédito económico intentando usufructuar para sí el esfuerzo realizado por generaciones de mondongueros”, señaló parte del comunicado emitido el pasado fin de semana por la Comisión Directiva de For Ever.