¿Diego está condiciones de ser sometido a una cirugía en su cabeza?

Horas de incertidumbre y muchos mensajes de apoyo a Diego Armando Maradona que será sometido a una cirugía en su cabeza, producto de un hematoma subdural que se le encontró luego de unos estudios en la clínica Ipensa de La Plata.

Con el correr de las horas, y con mucha controversia por sus primeras declaraciones, Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, afirmó y confirmó la intervención en la clínica de Olivos, lugar donde el Diez permanece a la espera de la inminente cirugía.

Fuentes muy importantes confirmaron a este medio que ante la decisión de Luque, otros profesionales no estuvieron de acuerdo con la medida ya que "no la creían necesaria" y además "Diego no está en las mejores condiciones para recibir la operación".

Pese a esta advertencia, Maradona ya se encuentra en Olivos y se espera por la mejoría de su salud. Muchos fanáticos y fieles ya se instaralaron haciendo vigilia rogando por su buena salud.

En el círculo íntimo advierten que el hematoma podría haberse dado por un golpe en la cabeza, aunque desconocen el momento en el que podría haberse producido.

Conmoción y preocupación mundial por la salud de Maradona

Diego será intervenido este martes por la noche debido a un hematoma subdural y los principales medios del planeta se hicieron eco de este hecho.

"Maradona tendrá una operación de emergencia en su cerebro: tiene un hematoma subdural", fue el título de La Gazzetta dello Sport.

"El Pibe de oro tiene una acumulación de sangre entre el cráneo y el tejido cerebral", agrega el medio italiano, que también cuenta los posibles motivos del coágulo y el bajón anímico que venía padeciendo Diego.