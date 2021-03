Sergio Ramos y un guiño a Boca

Se sabe que muchos jugadores de la élite mundial tienen sus preferencia por el fútbol argentino. En especial, por Boca o River. Uno de los que se refirió al tema fue el defensor español del Real Madrid, Sergio Ramos, que sin dudas se inclinó sobre uno de los dos clubes argentinos. Lo hizo durante una entrevista con el streamer, Ibai Llanos.

El mismo le consultó por cuál de los dos clubes se quedaba, a lo que Ramos contestó: "El Boca Juniors siempre me ha simpatizado un poco más. Si me tuviese que quedar con uno, me quedo con Boca. Por Diego Maradona, Román Riquelme y La bombonera". Además demostró cariño por el fútbol argentino.