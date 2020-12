Sin Ayala ni Sarmiento, el León vuelve al trabajo en City Bell

Con otra cara, pero con el mismo resultado. Desde las 17, Estudiantes de La Plata volverá a los trabajos en el Country Club de City Bell, luego de una nueva derrota y de gozar el día de ayer libre.



Después de la caída ante Newell’s en Rosario, el plantel dirigido por Leandro Desábato comienza la semana de entrenamientos en el predio albirrojo con la sensación de haber dado un paso hacia adelante en cuanto a funcionamiento y carácter. Si bien el equipo volvió a sufrir una derrota –lleva 13 partidos sin ganar y 7 sin convertir goles–, el Pincha mejoró en lo futbolístico y sobre todo en lo anímico. Dio la impresión de un equipo que tiene material, pero que todavía le queda mucho por pulir.



Cuando todos creían que el Chavo iba a dar un paso al costado, el entrenador se puso firme y mostró convencimiento de poder revertir el complejo presente deportivo de sus dirigidos.

Además, en un torneo donde poco se juega y mucho se prueba, tal vez sería un error otro cambio de cuerpo técnico. Encima, no hay tantos entrenadores libres y capacitados como para ocupar un lugar en donde las “papas queman” hace rato.



En el último encuentro, al Pincha le costó mucho generar ocasiones claras de gol, más allá de haber merecido el empate por la entrega que mostró durante gran parte del complemento. Todas las llegadas de Estudiantes fueron a través de centros o remates, luego jugadas individuales, y casi no pudo entrar al área con balón dominado o algún pase filtrado.



Así y todo, nunca fue superado por el rival y debió marcar por lo menos un gol. Leandro Díaz, que parece tener la pólvora mojada, tuvo una chance inmejorable debajo del arco sin ninguna marca molestándolo y se lo perdió increíblemente. El azar tiene una gran influencia en el juego, y parece que en Estudiantes aún no acompaña.



El Pincha volverá a jugar el próximo domingo, desde las 19.20, de local y frente a Racing Club de Avellaneda.



Sarmiento y Ayala serán bajas hasta el jueves



Tal vez los futbolistas más destacados en un equipo que no luce, Darío Sarmiento, la figura de Reserva y con proyección europea en el corto plazo, así como David Ayala, el reloj de la mitad de cancha que sobresale en cada partido– se perderán los entrenamientos con el plantel albirrojo de hoy, mañana y el miércoles.



Ambos futbolistas fueron convocados por la selección argentina Sub 20 y comenzarán a trabajar hoy con el grupo de 32 jugadores, con vistas al Campeonato Suda­mericano de la categoría, que se disputará en febrero del año próximo en Colombia y que clasificará a cuatro países para el Mundial de Indonesia 2021.



En turno matutino, Darío Sarmiento (categoría 2003) y David Ayala (categoría 2002) estarán bajo el mando de Fernando Batista en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en la localidad de Ezeiza.