Sin “Comparación”, Rumor de Fuego se impuso fácil en la carrera central

POR GALOPÓN

En esta tarde de verano abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con diez cotejos en cartelera. El Clásico Comparación-La Plata (L-2.200 m) se robó toda la atención de los aficionados y en esta carrera se impuso nuestro candidato Rumor de Fuego. Se limitó a seguir al puntero Santo Sermón y ya en el codo final fue a encimarlo para dominar enseguida y escapar rumbo al disco que cruzó con ocho cuerpos de luz sobre Homer Elmeromero, que por medio largo dejó tercero a Che Banquero. De esta manera, el defensor del tradicional stud-haras Comalal logró el cuarto éxito de su campaña y primero de corte clásico.

Reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el sexto turno de la programación con la presencia de cinco competidores, ya que Come Upon no fue de la partida y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de la dupla conformada por Lágrimas y Sonrisas y Rumor de Fuego. Con un sport de $1.15, superaron lo reunido por Homer Elmeromero ($4.90) y entre ambos se “comieron” la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, Rumor de Fuego nos dio la razón superando por ocho cuerpos a Homer Elmeromero, luego de un desarrollo que le resultó favorable para dominar promediando el codo y ya en la recta escapar fácil rumbo a la definición.

Abierto los partidores, Santo Sermón salió como un rayo picando adelante con margen sobre Rumor de Fuego y Homer Elmeromero; y al formalizarse la carrera, el puntero corría con medio cuerpo de ventaja sobre el favorito, escalonándose luego Homer Elmeromero, Che Banquero y Lágrimas y Sonrisas. De esa forma completaron el recorrido del codo del Colegio Nacional y al zambullirse en el opuesto continuaba mandando Santo Sermón, pero sin poder sacarse de encima a Rumor de Fuego.

Todo el trayecto de la recta de enfrente lo hicieron manteniendo dicha formación y, al entrar a la elipse tolosana, Rumor de Fuego fue decididamente sobre la posición del puntero, en tanto que Homer Elmeromero también buscaba terciar en la conversación. Así, en la parte final de la curva, Rumor de Fuego primereaba a sus dos rivales, dominio que acentuó en la recta hasta finalmente cruzar el disco con amplia luz sobre Homer Elmeromero, que por medio largo dejó tercero a Che Banquero.

El ganador vino en 26s.30/100; en 51s.85/100; en 1m.17s.36/100; en 1m.41s.86/100 y en 2m.07s.39/100 hasta completar un tiempo de 2m.20s.26/100 para los 2.200 metros de pista pesada.