Sin hinchas en Colombia, ¿y en la Argentina tampoco?

En el marco del programa Prevención y Acción, el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Lucena, confirmó que la Copa América que organizarán en conjunto con nuestro país no contará con la presencia de público en los estadios colombianos.



“Buscando la realización segura de este evento, lo tendremos sin público, por las circunstancias que aquejan a nuestros países, pero trabajando en que se puedan desarrollar, no solo la reactivación emocional de los colombianos, sino también la reactivación económica”, reveló Lucena, quien se está recuperando tras haber contraído Covid-19.



La realidad es que la Copa América encuentra a todo el continente sudamericano atravesando la segunda ola de brotes de coronavirus, con números de contagios y muertes cada vez más alarmantes a lo largo y ancho de la región. Ante esto, pese a la gran cantidad de dinero que invirtió Colombia para reacondicionar sus estadios, ahora confirmaron que no habrá presencia de público en su país.



La decisión de Colombia solo afecta por ahora a todos aquellos partidos de la Copa América que se celebren en suelo colombiano. Sin embargo, en la Argentina saben que la situación epidemiológica es preocupante.



Ante esto, se espera que en la AFA haya una pronta reunión de Consejo para analizar los pasos a seguir y las condiciones necesarias para que pueda haber público en los estadios, aún con un aforo reducido. De todas maneras, todo parece indicar que en el país se seguirán los pasos de Colombia y tampoco habrá hinchas en las tribunas.



Intercambio arbitral Conmebol-UEFA



En el marco de su alianza estratégica, la Conmebol y la UEFA acordaron un intercambio de árbitros, de cara a la Conmebol Copa América 2021 y la Eurocopa 2021. El argentino Fernando Rapallini será el representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol y la terna la completan: Diego Bonfá y Juan Pablo Bellati.



Por el lado europeo, el equipo arbitral que estará en la Copa América de este año será dirigido por el español Jesús Gil Manzano. Esta cooperación tiene como finalidad mejorar el arbitraje en ambas confederaciones y, además, es la primera vez en toda la historia que se produce algo de este estilo.



El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, declaró: “El intercambio de árbitros con la Conmebol para nuestros dos torneos emblemáticos enriquecerá ambas competiciones y mejorará la experiencia de los mejores árbitros”.