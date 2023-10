Sinner venció a Shelton en el ATP 500 de Viena

Jannik Sinner se deshizo de Ben Shelton en el ATP de Viena por 7-6(2) 7-5 en un apretado duelo en el que no dejó la concentración de lado en ningún momento. En un reñido encuentro, el italiano plantó cara a los saques de su rival para hacerse con la victoria en lo que supone una sana vengaza por lo que pasó en Shanghai.

Sinner comenzó metido en el partido, mientras que a Shelton le costó un poco más arrancar. De hecho, en su primer juego al servicio falló con su gran arma, además de toparse con la red tras algunas derechas con poca convicción. Llegando a encarar la primera bola de break, el americano salvó los muebles gracias a un saque directo que le dio esa tranquilidad necesaria. Por su parte, el italiano siguió a lo suyo aun no habiendo convertido su oportunidad y apoyándose en los primeros servicios para demostrar control. Ben empezó a suponer un gran peligro con su derecha ante un Sinner que parecía estar teniendo un juego sólido, pero que se le acabó complicando tras un par de despistes.

Sin embargo, se volvió a poner serio en un partido con mucho saque y pocos intercambios, lo que beneficiaba al americano por su estilo de juego. A estas alturas, el encuentro estuvo muy igualado, sin mucho ritmo y con ambos luchando por dominar con el servicio. Tras el 4 iguales, Shelton se volvió más agresivo, apretando a Sinner al resto para forzar sus errores y jugándosela con los segundos servicios de su rival. De hecho, le terminó funcionando al verse con dos bolas de break a favor. Pero Sinner lo peleó de lado a lado y consiguió frenar a un Shelton acelerado que no escogió bien sus armas.

Por su parte, el italiano se vio restando desde muy atrás, cosa a la que no está tan acostumbrado, e intentó sorprender con buenos restos a un Shelton mortífero con su servicio. Ante la gran derecha del estadounidense y el saque-red, Sinner no pudo saborear la bola de break. Y llegaría la oportunidad del americano después de acelerar y mostrarse agresivo para disfrutar de una nueva bola de rotura, aunque no pudo evitar ir al tie break tras una espectacular defensa del italiano, quien dominó la muerte súbita de principio a fin para apuntarse el primer set.

Sinner a lo suyo mientras que Shelton no encuentra la manera de desconcentrarle

La segunda manga fue un auténtico duelo de servicios en los que ninguno se dejó puntos hasta el 2 iguales. De nuevo, la primera oportunidad del set para romper a su rival la tuvo en sus manos Shelton después de unos muy buenos golpes ganadores. Sin embargo, la solemnidad de Sinner ante los momentos más difíciles fue clave para solucionar los problemas con su saque. Y es que todavía no había cometido ni un solo error en esta segunda manga, demostrando una concentración máxima.

Y es que ambos salvaron los muebles en sus respectivos saques en lo que fue una búsqueda por encontrar nuevas jugadas por parte del americano para sorprender a un Sinner que seguía en sus trece. Aunque el italiano pase por momentos críticos, nunca pierde la concentración y lo volvió a demostrar una vez más en este ATP de Viena. Tras un gran punto que incluyó un resto increíble y un passing de otro planeta, Sinner se hizo con una bola de break importantísima que le sirvió para romper a su rival. Así, con una mesura impecable, el italiano selló la victoria ante un Shelton que se quedó con ganas de un tercer set.