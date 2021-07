Solidaridad sudamericana con el mejor jugador del mundo

El fanatismo por el mejor jugador del mundo trasciende todo tipo de frontera, y los medios sudamericanos demostraron en sus tapas de diarios que ya tienen a su país favorito para apoyar en la final de la Copa América 2021.

Afloró la solidaridad sudamericana con Messi, el fútbol uruguayo le brindó su completo aliento en las notas inclinando la balanza por el capitán argentino por sobre Neymar Jr, la gran figura de Brasil.

“Messi, levante la copa” o “Dale Botija” titularon los medios charrúas acompañando con imágenes del número 10 en las primeras planas dejando en claro su total admiración y deseo de que el conjunto argentino sea el campeón.

Así también, los medios bolivianos hablan en sus notas de que la Selección irá en la búsqueda de un nuevo “Maracanazo”, poniendo a Argentina como el país por quien simpatizan y esperan que se quede con el título en tierras brasileras.

La admiración por Lionel Messi no solo pone a los países sudamericanos de su lado, sino que también curiosamente despertó el favoritismo de algunos hinchas brasileros. Teniendo en cuenta que Messi no ganó ningún título con la Selección Argentina mayor (sí tiene un Mundial Sub-20 y una medalla dorada en los Juegos Olímpicos), algunos brasileños consideran que el título de la Copa América sería un acto de justicia y no dudaron en mostrar que para la definición optaron por que la Copa se vista de celeste y blanco.

Hinchas de diferentes generaciones, grandes y chicos, desfilaron por las calles de Río con la camiseta Albiceleste que lleva en su espalda la inscripción del número 10, dejando en claro su amor por el mejor jugador del fútbol mundial.