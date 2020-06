Sosa y Basanta: ¿a retirarse o competir?

No caben dudas que el plantel Pincharrata perdió jerarquía con el retiro de Gastón Nicolás Fernández y con la inminente salida del defensor Marcos Rojo. También es cierto que aún quedan dos referentes mundialistas con la Selección Argentina, como los son Mariano Andújar y Javier Mascherano. Sin embargo, las ambiciones deportivas con las que se encontraba el equipo en ese entonces dirigido por Gabriel Milito no son las mismas con las que se encuentra ahora el de Leandro Desábato. Con los futbolistas mencionados que ya no estarán de cara a la próxima temporada, con el “Jefecito” que transita sus últimos años como jugador profesional, Estudiantes no puede permitirse traer jugadores que estén pensando más en su retiro, que en competir y volver a posicionar al club en los primeros puestos de la tabla local y en las competencias internacionales.

Respecto a esto, el entrenador Leandro Desábato dialogó con Fortunato Sports y dijo: “Con José (Sosa) estoy en contacto permanente, lo conozco mucho porque jugué con él y sé que quiere volver a Estudiantes. Con Basanta no hablé, tampoco me comunicaron nada Agustín (Alayes), Sebastián (Verón) o Diego Ronderos sobre él”. Además, sobre la posibilidad de que ambos puedan volver a ponerse la camiseta albirroja, expresó: “Hay que ver de que manera quieren volver, si a retirarse o a competir”. El DT fue claro en sus declaraciones y le puso un freno a la ansiedad en cuanto a los posibles regresos. “Siempre es bueno que gente que surgió del club quiera estar, porque conocen y eso es importante. Seguramente si se confirma la salida de Marcos (Rojo), tengamos que traer a un defensor más”, agregó el DT sobre la posibilidad de incorporar futbolistas en el puesto del ex-Manchester United.

El caso de Sosa no es igual al de Basanta, ya que el volante, que el 19 de junio cumplirá 35 años, se encuentra en el Trabzonspor de Turquía, conjunto que lidera el campeonato, y es un habitué en el once inicial, a tal punto que es uno de los más queridos en el club. Si bien su momento futbolístico no es el de hace algunos años atrás, aún sigue vigente desplegando buen fútbol dentro de la cancha y no está en su cabeza el retiro de la actividad profesional en un horizonte cercano. Además, es un secreto a voces que cuando finalice su vínculo con el equipo turco (30 de junio) volverá al país para vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, la situación de José María Basanta es similar a la que recientemente se posicionaba Gastón Fernández, entre el retiro o seguir jugando. El defensor de 36 años, que ya se despidió del Monterrey, aún no tiene definido su futuro. El futbolista regresó a la Argentina y evalúa su porvenir. Los últimos años del central han sido buenos, regular en cuanto a participaciones con su equipo, capitán de este y referente dentro del plantel, sin embargo, el parate por la pandemia del coronavirus lo alejó de las canchas y en este momento la balanza se inclina para el lado del adiós al fútbol. Y a esto se refería Desábato cuando se preguntó de que manera quieren volver, el club tiene siempre sus puertas abiertas a los nacidos en la institución, no obstante, para ganarse el puesto tendrán que demostrar que todavía tienen hambre de gloria.