Super Bowl 2024: Los 49ers de San Francisco se enfrentan a los Chiefs de Kansas City

Fin de la espera para los fanáticos del deporte más convocante de los Estados Unidos.

El Super Bowl LVIII cierra la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con un espectáculo que reúne a millones de espectadores frente a sus pantallas.

La pugna por el campeonato se dará entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, mientras que el Halftime Show o show de medio tiempo estará a cargo de Usher. Toda la acción del evento será transmitida a través de la señal de ESPN y Star+.

Este encuentro que definirá al nuevo campeón tiene un factor interesante: es un partido que ya se jugó. Ambos equipos se enfrentaron en el Super Bowl LIV, en el 2020. En esa ocasión, fueron los Chiefs quienes se quedaron con el trofeo por 31-20. Pero fue un partido peleado, muy peleado, que no se definió hasta los últimos minutos. De esta forma, a sus 24 años, Patrick Mahomes consiguió su primer anillo.

En las apuestas dan como favorito a los 49ers. La franquicia de California se impone con tan solo 2.5 puntos de diferencia respecto del equipo de Misuri. Según informó Fox Sports, en caso de apostar diez dólares por el elenco de San Francisco y que este se alce con el título, el premio sería de $18,93; por su lado, si se opta por el conjunto de Kansas, la recompensa por ese monto sería de $19.62.

Para los amantes del show musical, este año el centro del estadio recibirá a Usher, consagrado artista del género R&B y autor de éxitos como U Got It Bad, My Boo, Somebody to Love, con Justin Bieber, Without You o DJ Got Us Fallin’ in Love.

Según una entrevista con Vogue, el cantante adelantó que el show tendrá invitados especiales junto con elementos de patinaje y cambios de vestuario. Musicalmente, su objetivo es centrar los reflectores en el R&B, un estilo musical que definió su carrera.

Además, Lionel Messi aparecerá por primera vez en el Super Bowl, cuando se proyecte en el entretiempo un comercial que el capitán argentino y figura del Inter Miami protagonizó junto al exjugador de fútbol americano Dan Marino y el actor Daniel Jason Sudeikis, conocido por su personaje de Ted Lasso.