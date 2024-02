Una victoria justa de Vélez

Por Daniel Profe Córdoba

No veo mal que en el Fortín Gimnasia haya regalado campo, pelota, absolutamente todo armando dos líneas de cuatro y dos puntas parados, tratando de hacerle sombra a los volantes centrales de Vélez. No lo veo mal. Creo que teniendo en cuenta los objetivos que tiene el Lobo, el plantel y algunos que están volviendo, es algo coherente. Si bien Vélez tampoco está dentro del grupo de equipos de altísima ni competitividad, lo que sí veo mal es que se desperdicien tanto a Domínguez como a Abaldo que son jugadores que pueden desequilibrar.

Terminó el primer tiempo, Vélez ganaba 1 a 0, Gimnasia marcaba en una zona que nunca se puede cuidar, que es en el primer palo donde gana Gómez, y un muy buen lanzamiento del costado, Vélez con ese cabezazo gana uno a cero. Pero nada más que uno a cero, o sea que Gimnasia en cualquier momento podía estar a un tiro del empate por cualquiera de esas cosas.

Empezó el segundo tiempo y a los 7 minutos pasaron dos cosas. Para aquellos que leen las habituales notas mías en el diario, ya habrán escuchado estas frases. La primera es que Gimnasia en este campeonato está ligando y no me parece mal porque muchas veces le tocó no ligar y en este campeonato liga. Y la prueba está en que liga cuando, siendo figura el arquero tripero en un error gravísimo del arquero de Vélez, le permite a Cabral empatar el partido.

Habíamos dicho también que al fin y al cabo y por más que Gimnasia había jugado muy mal, la diferencia seguía siendo de un gol y nada más. A partir de ese momento intuí que Gimnasia podía ganar el partido primero porque Vélez viene de ser goleado por River 5 a 0.

Era el momento ideal para que Gimnasia se tranquilice, maneje la pelota, juegue con la desesperación y con el desánimo de Vélez, que en algún momento iba a cometer algún error defensivo. El Tripero desgraciadamente ni pudo manejar la pelota ni pudo sacarle ritmo al partido. Y lo peor de todo es que Insfran siguió siendo figura, sacando una pelota maravillosa en el ángulo superior derecho de su arco, esa y otra y otras pelotas más, aparte muy metido. Y el formoseño fue la figura excluyente del Mens Sana.

Bueno, querer o reventar era mucho premio para el equipo de Leonardo Madelón, puede ser. Y ganar era mucho premio para los velezano, creo que también. Última jugada, minuto 91, en una lluvia torrencial, Aquino, el mejor jugador de Vélez, contra Insfran, el mejor jugador de la cancha penal para Vélez, que es indiscutible.

Se produjo la ejecución del penal, aquí no acertó el arquero del Lobo que eligió el palo equivocado y Vélez terminó ganando un partido que realmente, quizá por haber superado su bajón, pero sobre todo quizá porque Gimnasia no supo en el primer tiempo plantear el partido. Y sobre todo no supo aprovechar el momento psicológico del mismo, termina consiguiendo una victoria que parece justa, solamente parece justa.