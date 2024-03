Talleres igualó con River en el Kempes

En el día de ayer hubo bastante actividad en la Liga Profesional donde continuó la fecha 8 de la Copa de la Liga y en la Zona A se dieron encuentros fundamentales para la parte alta de la tabla. Esto sucede porque en la tarde del sábado Independiente enfrentó a Argentinos Juniors en el estadio Libertadores de América donde se cruzaban dos equipos que pelean por quedar entre los primeros cuatro de cara a la fase final. Allí el Bicho comenzó ganando con un golazo de Gonzalo Verón pero rápidamente el Rojo igualó gracias al gol en contra de Tobias Palacios.

El encuentro comenzó a ser de ida y vuelta y donde Gabriel Ávalos no puede sacarse la mufa porque hasta el momento está rindiendo en el equipo de Avellaneda pero no convierte. Tan es así que erró de muy mala manera un penal para hacer la ley del ex pero todo terminó siendo alegría para los dirigidos por Carlos Tévez ya que Ignacio Maestro Puch convirtió el 2-1 a los 59 minutos para que el Rey de Copas sea el puntero de la Zona.

Luego en Córdoba a las 21:30 se daba otro duelo fundamental porque River Plate quería ser el primero mientras que Talleres quería hacerse fuerte de local y también estar en la conversación importante de la Zona A. Todo comenzó a favor del Millonario que a los 2 minutos abrió el marcador gracias a un remate de Pablo Solari que se le escurrió a Guido Herrera. Encima sobre el cierre de la primera parte, tras una jugada preparada Nacho Fernández puso un gran centro para que Miguel Borja ponga el 2-0.

Sin embargo, como dicen los libros, el 2-0 no es resultado ideal y así lo tomó la “T”. El Matador salió con otra actitud al segundo tiempo y el partido se hizo totalmente atractivo y con ataques para los dos. A los 61 minutos Ramón Sosa convirtió un gran gol de cabeza para descontar y poner todo en suspenso. La Banda se retrasó gracias a algunos cambios y a los 76 minutos el colombiano Juan Portilla puso el 2-2 con un golazo.

Sobre el final quedaron chances para los dos equipos pero ninguno pudo romper el cero. Así, Independiente aprovechó su victoria y este empate para quedar primero, mientras que River quedó tercero y Talleres continúa afuera de los primeros cuatro pero está cerca en puntaje.

El sábado tuvo acción en Junín y Tucumán

En la antesala del duelo que jugaron River y Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, hubo otros partidos por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional, y tanto para equipos de la Zona A como de la Zona B.

Por su parte y en Junín, Sarmiento cayó como local frente a Unión de Santa Fe. El gol para los locales lo había convertido Lisandro López, mientras que para el Tatengue dieron vuelta la historia Adrián Balboa y Lucas Gamba.

Además, y en otro cotejo por esta fecha, más precisamente en el estadio Monumental José Fierro de Atlético Tucumán, el Decano y Vélez igualaron sin goles. De esta manera, ambos transitan un presente no tan bueno en el vigente torneo y los de Diego Barrado aún no consiguen sumar de a tres.

Si bien la culminación de la fecha será hoy con cuatro compromisos, la acción no se detiene y mañana volverá a comenzar otro nuevo capítulo.