Tenis: Del Potro y una promesa que ilusiona

Juan Martín Del Potro le puso punto final a su carrera en el tenis en febrero de 2022, a causa de crónicas lesiones en su rodilla derecha. El tandilense se despidió oficialmente del circuito cuando intervino en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cayó en dos sets ante el azuleño Federico Delbonis.

Sin embargo, y tras su retiro, el tandilense de 34 años ilusionó a sus seguidores al revelar una promesa que hizo si la Selección Argentina ganaba el Mundial Catar 2022, algo que finalmente sucedió. En este marco, el tenista había confesado: “Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto (el tenis) no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar. Es una gran diferencia en mi día a día”.

Dicho esto, también reveló: “Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora, Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Catar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

Habrá que ver, si los caminos de la raqueta y Delpo se vuelven a cruzar en el torneo que se disputará en Nueva York entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre próximo. Todavía hay tiempo y esperanzas, aunque la gesta depende de varias cuestiones, empezando por su estado físico. Además, como hoy se encuentra fuera de circuito, debería recibir una invitación para completar su anhelo. ¿Será posible su participación? No lo sabemos, pero el mundo deportivo ya imagina The Last Dance.