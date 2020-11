Tenis: el Masters 1000 de París tiene su final

La jornada de semifinales del campeonato Masters 1000 disputado en Francia trajo consigo nuevas sorpresas. Por un lado, el español Rafael Nadal cayó ante el flamante campeón alemán Alexander Zverev (quien le ganó la final del pasado ATP 250 de Colonia a Schwartzman) y así ratificó su gran presente venciéndolo por 6-4 y 7-5 en un partido emocionante.



Rafa Nadal, el actual número 2 del mundo, continúa sin poder festejar en este certamen, del cual participó en siete ocasiones y no pudo estar presente en nueve oportunidades. Alexander Zverev sigue dando de qué hablar y, ya consumada su participación en el Masters de Londres, buscará este domingo alzarse de un nuevo título en lo que va del 2020.



“No es nada fácil poder ganarle a Nadal”, declaró tras el triunfo, mostrándose muy satisfecho por su rendimiento en las semifinales. De cara a la final del domingo dijo: “Me siento muy bien en estos momentos. Estar en la final del Masters 1000 es una razón para estar feliz. Acabo de ganarle a Rafa pero evidentemente el partido de mañana será muy duro. Intentaré dar lo mejor de mí para lograr el triunfo”.



La otra semifinal puso a la cabeza al otro gran protagonista de este torneo, que es Daniil Medvédev, quien llegaba con buen ritmo, tras vencer al argentino el Peque Schwartzman, alcanzando así el tercer puesto en el ranking mundial. Sin dudas es uno de los jugadores del momento. En su respectivo partido, venció al canadiense Milos Raonic por 6-4 y 7-6(4).



Será una final (se jugará hoy, no antes de las 11) muy prometedora, con un alto vuelo de tenis. El favorito será Zverev, quien buscará su tercer título en la temporada, pero enfrente estará la revelación el ruso Medvédev, quien ya confesó en la rueda de prensa que deberá ser muy agresivo para poder hacerle frente a toda la técnica del alemán.



Se brindará una verdadera batalla que trae consigo una intensa semana de desgaste físico y mental, pero que no será excusa para hacerse con el título.