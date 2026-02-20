Tenis: Etcheverry se mete entre los mejores ocho en Río

El argentino Tomás Martín Etcheverry avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras imponerse en sets corridos al lituano Vilius Gaubas en un duelo exigente y condicionado por la lluvia. El platense ganó por 7-6 (1) y 6-4 luego de dos horas de juego sobre el polvo de ladrillo brasileño.

El primer set fue muy parejo y se definió en el tie break, donde Etcheverry marcó la diferencia con solidez. En el segundo parcial, cuando sacaba para partido, la lluvia obligó a suspender momentáneamente el encuentro. Tras la reanudación, mantuvo la concentración, sostuvo su servicio y selló el triunfo para meterse entre los ocho mejores del certamen y mantenerse como uno de los tres argentinos en carrera.