Tenis: Tirante venció a Cerúndolo en Brasil

El argentino Thiago Tirante avanzó a los cuartos de final del Río Open tras el retiro por lesión de Francisco Cerúndolo en los octavos de final. El cruce, disputado este miércoles por la noche en Río de Janeiro, enfrentaba a dos tenistas argentinos y generaba expectativa por el presente de ambos en el circuito.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante y concluyó de manera anticipada por una molestia física que afectó a Cerúndolo. Al momento de la interrupción, Tirante se imponía por 2-6 y 3-1, luego de que su rival —reciente campeón del Argentina Open— se quedara con el primer set por un contundente 6-0. Sin embargo, el número uno del cuadro no pudo continuar y debió abandonar el court, lo que determinó la clasificación del platense a la siguiente instancia.

De esta manera, Tirante capitalizó la oportunidad y se metió entre los ocho mejores del certamen carioca, sumando puntos importantes para el ranking y continuidad en una de las competencias más relevantes de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Tras el cierre del partido, el tenista de La Plata protagonizó un gesto que rápidamente se viralizó. En la tradicional firma a la cámara que realizan los jugadores al finalizar los encuentros, escribió un mensaje dirigido a su compatriota: “Recuperate Fran”, en señal de apoyo ante la lesión que obligó a Cerúndolo a retirarse del torneo.