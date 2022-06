Tenis: Nadia Podoroska anunció su vuelta

La tenista argentina mejor rankeada volverá a la competencia profesional al participar en la qualy de Wimbledon desde mañana.

Luego de superar algunas lesiones que no le permitían entrenar al cien por cien, la rosarina Nadia Podoroska finalmente confirmó mediante sus redes sociales que jugará la clasificación de Wimbledon desde la semana entrante. Este torneo marcará su tan esperado regreso a las canchas, algo que no ocurría desde el US Open 2021.

Debido a una lesión en la cadera, Podoroska tuvo un descenso de más de 100 puestos en el ranking WTA donde pasó del 37° al 173° por lo que tiene la posibilidad de usar el ranking protegido. El mismo le dará la oportunidad de poder jugar todos los Grand Slam y otros siete torneos en los cuales necesite de su anterior ranking para entrar directo. Incluso, el tenis argentino se puede ilusionar con que la mejor raqueta del país esté presente en el Argentina Open de mujeres -del 14 al 20 de noviembre en el BALTC-.