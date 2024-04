Tenis: Rafa Nadal cayó frente a de Miñaur

Rafael Nadal no pudo mantener su racha de victorias tras su regreso al circuito después de 102 días de ausencia por problemas físicos. Este miércoles, cayó en la segunda ronda del ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, ante el australiano Alex de Miñaur (11° en el ranking), por 7-5 y 6-1.

El tenista de Manacor, que venía de una victoria convincente sobre el italiano Flavio Cobolli (62), no pudo hacer frente a un rival que demostró mayor resistencia física para llevarse el encuentro con un segundo set abrumador. El ganador de 22 torneos Grand Slam se despidió del torneo en lo que podría haber sido su última aparición en esta competencia.

Nadal compartió sus sentimientos después del resultado adverso en declaraciones divulgadas por el sitio especializado Punto de Break: “Es probable que haya sido mi último partido en el Godó, todos saben lo importante que ha sido este torneo para mi carrera. He disfrutado mucho jugando aquí, he vivido momentos muy especiales, y ganar 12 veces es algo inimaginable para mí. Solo puedo agradecer el trato recibido por todos en este club. Yo seguiré mi camino”. “Siempre he sido consciente de que todo tiene un principio y un final, no hay drama en ello. Lo único triste es no volver a jugar este torneo a nivel profesional, me habría encantado luchar por él una vez más”, agregó.

Sin embargo, el mítico tenista español evitó ser categórico en su postura inicial: “He jugado este torneo como si fuera mi último Godó, aunque en el futuro nunca se sabe lo que depara. La vida va marcando el camino y, en mi caso, está siendo bastante claro. Mis sensaciones en la pista han sido buenas, acorde a cómo venía. Por momentos, he jugado a un nivel bastante correcto. Lo más importante, desafortunadamente, no es ganar en este momento, sino salir sano del torneo. Eso se ha logrado”.

Por último, Nadal sentenció: “Me voy convencido de que he dado un paso adelante, no era hoy donde tenía que estar bien, donde tenía que dejar todo y morir. Tengo que darme la opción de hacer esto en unas semanas, al menos intentarlo. Si hubiera muerto a nivel general hoy, jamás tendría la oportunidad de hacerlo en unas semanas, por eso tengo que jugar acorde al objetivo que tengo. Tengo que ir midiendo según cómo me encuentre, así que jugaré en Madrid según este factor. Si mi cuerpo va respondiendo y acumulo buenos entrenamientos, podré dar un paso adelante en Madrid. Si mi cuerpo es capaz de ir asimilando las cargas de manera progresiva, eso me tiene que ayudar para ir exigiéndole cada vez más, pero no lo sé. A nivel lógico, la idea es ir progresando, pero no hablo de ganar partidos, sino a nivel de luchar por las cosas. En Madrid ir un poco mejor, en Roma un poco más… y en París que sea lo que Dios quiera. Allí sí que es el momento de intentarlo”.