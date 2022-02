The Talisman le ganó en la pista y en el comisariato al bravo Tornazolado

Por GALOPóN

Cuarta reunión de febrero en el teatro del turf del Barrio Hipódromo luego del impasse producido en los últimos diez días del mes de enero pasado, cuando los jockeys decidieron no correr por los problemas que ya fueron de dominio público. Solucionado en parte, ayer hubo 10 carreras en el marco de una tarde agradable. El cotejo más importante se corrió en sexto turno y fue el Clásico ­Fortunato Novara (G. III-1.600 mts.), reservado para todo caballo de 3 años y más, a peso por edad.

Los seis ejemplares ratificados cantaron presente en los partidores dispuestos a luchar por la victoria. Favorito en las apuestas resultó Minera de Oro, prometía $1,70 en el caso de ganar,y trasladado el pleito a la pista defraudó totalmente a la cátedra, finalizando en el quinto lugar. Como contrapartida, el héroe de la carrera fue The Talisman, que avanzando fuerte en la recta en el final postergó por dos cuerpos al bravo Tornazolado, que intentó venirse de un viaje.

Así, el descendiente de Endorsement repitió el reciente desplazamiento ratificando que los aires del Bosque le vienen a las mil maravillas al porteño. Yendo a la carrera, como dijimos, ocupó el sexto turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas, deseoso de disfrutar de una nueva cita hípica.

El ganador, abonó un dividendo de $2,60 por boleto, que con el beneficio del incremento terminó pagando $7,50, y empleó un registro de 1m37s771/100 para los 1.600 metros de una pista que lucía en buenas condiciones, favorecida por la lluvia caída en las últimas jornadas.

Ordenada la suelta, partieron en un pie de igual Ángel del Cielo y Tornazolado en detrimento del favorito, quedando luego The Talisman, Picaflor Letal y A Great Deal.

Formalizada la carrera, Tornazolado quedó a la descubierta con un cuerpo de luz sobre Minero de Oro, Picaflor Letal y The Talisman, que se juntaban en su persecución. Al pasar por la señal del kilómetro se mantenían esas posiciones y de esa forma abandonaron el opuesto, zambulléndose en el codo de la calle 41. Ahí Minero de Oro fue decididamente en busca del puntero al que igualó, mientras que por afuera Picaflor Letal no perdía contacto con los punteros; igual hizo The Talisman que venía más abierto, mientras que por los palos quedaba Angel de Oro.

Por último, The Talisman empleó los siguientes parciales: 25s46/100 para los primeros 400 metros, 48s34/100 para los 800 y 1m12s40/100 para los 1.200 metros.