Tiago Palacios es nuevo jugador del Pincha

Después de varias idas y vueltas, finalmente el uruguayo Tiago Placeos se convertirá en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata. El volante llega proveniente del Montevideo City Torque y firmará contrato hasta diciembre del 2027. El Club le compra el 100 % del pase en poco más de 2.7 millones de dólares. Nacido en Laferrer, en 2012 comenzó su carrera en las Inferiores de River, club en el quedó libre cinco años después, cuando estaba en la Séptima División, debido a una lesión en una de sus rodillas. Recaló y brilló en Platense, para luego explotar en Montevideo City Torque y ganarse la citación de Marcelo Bielsa para la Sub 23 de Uruguay en el Preolímpico.

El paralelismo con Ben 10 se traza no solo porque lo viene a reemplazar por las características de juego similares —delantero gambeteador, zurdo, ágil y revulsivo—, sino que comparten orígenes, ya que se formaron en el Millonario y quedaron libres. Luego, su talento en el Calamar lo llevó a entrar en la órbita del City Group, que no dudó en quedarse con el 70 por ciento de su pase por 380.000 dólares, más cláusulas futuras, haciéndolo jugar en el City Torque. El equipo de Vicente López no solo se aseguró el 30 % del resultado neto de una próxima transferencia, sino que se quedó con el futbolista a préstamo hasta junio de 2021, plazo que se prorrogó hasta diciembre.

Ahora, Palacios arregló su arribo al Pincha por tres años de contrato, que compró el 100 por ciento de su ficha en poco más de 2.7 millones de dólares.