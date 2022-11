Todo definido para la final de la Primera Nacional

La final de ida del torneo Reducido de la Primera Nacional por un ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, en la que Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Instituto de Córdoba, se jugará mañana desde las 20.10, según confirmó en las últimas horas la Asociación del Fútbol Argentino. El ganador del Reducido acompañará a Belgrano de Córdoba, que salió campeón del Nacional y logró el ascenso directo a la LPF.

El entrenador de la “Gloria” de Córdoba, Lucas Bovaglio, dispondría de la misma formación que viene de vencer a Defensores de Belgrano para jugar mañana como visitante ante Estudiantes de Caseros. Los futbolistas que actuaron ante el elenco de Núñez se entrenaron con normalidad esta semana y todo apunta a que saldrían a jugar los mismos 11.

El equipo, entonces, sería con Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Franco Watson, Claudio Pombo; Patricio Cucchi, Santiago Rodríguez.

Por el lado del Pincha, las cosas no están tan claras, aunque todo marca que no habría mayores modificaciones con respecto al once inicial que viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Instituto cuenta con ventaja deportiva, por lo que, de finalizar igualados en la serie decisiva, en puntos y en goles, se quedará con el pase a la Liga Profesional de Fútbol 2023. En caso de darse, habría tres elencos de Córdoba en la máxima categoría de nuestro fútbol.

La programación para las otras categorías de ascenso es: domingo, final de ida del Reducido de la Primera C: 16.00: Midland-Argentino de Merlo.

Se define la Liga Amateur Platense

Este domingo se va a estar disputando la final del torneo Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol, en un acontecimiento que no será uno más, debido a que se repetirá la final del Apertura, entre la Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP) y la Asociación Coronel Brandsen.

El encuentro se va a desarrollar este 13 de noviembre, desde las 15.00, en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, el estadio Juan Carmelo Zerillo, que va a recibir nuevamente un encuentro luego del choque por el ascenso que disputó Villa San Carlos la semana pasada.

En la primera final del año, el Naranja goleó por 5 a 1 al Tricolor en cancha de Defensores de Cambaceres. Ahora, los de Pasalagua buscarán revancha.