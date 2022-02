Tras el escándalo de las vacunas, Djokovic volvió al circuito con una victoria

Tras meses sin jugar oficialmente y luego de la polémica por su negativa a vacunarse contra el Covid-19, el tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, volvió al circuito y en su debut este año venció al italiano Lorenzo Musetti (58) por 6-3 y 6-3 en el ATP 250 de Dubái que se juega sobre canchas duras y reparte premios por 2.949.665 dólares.

El último partido de "Nole" había sido el 3 de diciembre pasado por las finales de la Copa Davis, en Madrid, con una victoria contra el croata Marin Cilic por 6-4 y 6-2, tras lo cual se quedó al margen del ATP de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, al ser expulsado por el gobierno de ese país por no estar vacunado contra el coronavirus.

"No puedo esperar por una mejor recepción. No pude encontrar mejor lugar para empezar mi temporada, muchas gracias por el apoyo y por haberme recibido como ustedes lo hicieron esta noche en la cancha", declaró ante el público tras asegurarse el triunfo. "Estoy satisfecho, después de no jugar durante casi tres meses. Hubo un momento de algunos errores no forzados, pero es normal esperar eso", añadió el serbio.

Su próximo rival saldrá del duelo entre entre el ruso Khachanov (26) y el australiano Alex de Minaur (32), quienes se medirán este martes en el torneo de Dubái.

Esta semana será fundamental para el ranking porque "Nole", ya que podría caerse de la cima. El ruso Daniil Medvedev (2), finalista del primer Grand Slam del año, está al acecho. Si Medvedev se alza con el trofeo en Acapulco, donde se encontrará con el español Rafael Nadal (5), será el número uno aunque "Nole" sea campeón en Dubái. El tenista de Belgrado fue el mejor durante 360 semanas aunque en momentos diferentes, pero consecutivamente no cayó de la cima desde el 3 de febrero del 2020.

El serbio puede participar de este torneo, que ya ganó cinco veces, pese a no estar vacunado. "Nole" llegó a Dubái sin problemas de accesos, porque no hay exigencias en los Emiratos Árabes Unidos, donde basta con presentar un resultado PCR negativo 72 horas antes del viaje.