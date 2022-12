Tras festejar junto al pueblo, los campeones regresaron al predio de la AFA

La alegría nacional no tiene techo, hoy llegó la Copa a nuestro país. Los campeones del mundo cumplieron la promesa que le hicieron a su pueblo, a sus seres queridos, al Diego, y a las 16.30 volvieron en helicóptero al predio de la AFA en Ezeiza, de donde partieron.

Luego de un vuelo eterno, hicieron un recorrido junto a millones de hinchas que los esperaron desde primera hora de este martes feriado en distintos puntos de la Ciudad y alrededores, para celebrar el tercer título del mundo de la Selección. El micro ploteado con las tres estrellas que los llevó de gira fue la imagen que inundó las redes sociales.

Los puntos clave (Obelisco, Plaza de Mayo, Autopista 25 de Mayo y Autopista Dellepiane) se vieron colapsados, por lo cual el colectivo tuvo que desviarse desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en el barrio porteño de Lugano. Desde allí, los jugadores subieron a helicópteros para sobrevolar la zona y regresar al predio de Ezeiza.

El lamento de la AFA

En cuanto al trabajo de la seguridad en las calles, iba a dividirse entre la Policía de la Provincia y la de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, durante la tarde, Chiqui Tapia expresó su malestar en Twitter al no poder completar el recorrido: "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena".

Y agregó: "Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la Capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino", dejando en evidencia la falta de apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad.