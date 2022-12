Foolin buscará quedarse con el tradicional Clásico Los Criadores

Hoy vuelve a abrir sus puertas el teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 14 actos. A las 14 se levantará el telón del circo hípico local y a las 20.30 está anunciado el final de la fiesta.

El momento culminante de la reunión será la disputa del Clásico Los Criadores (G. II-2.000 mts.), a correrse en undécimo turno. Un cotejo que está abierto para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad. Han comprometido su presencia 11 ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una recompensa de $2.500.000.

Entre varias reconocidas fondistas, nuestro voto se lo vamos a confiar a Foolin, titular de cinco victorias y que viene de clasificarse tercera de Paliza Salvaje en el Clásico Hipódromo Independencia de Rosario (G. III-2.000 mts.) a poco más de tres cuerpo. Ello fue el pasado 25 de octubre y hoy reprisa con buenos ejercicios.

Pero no la tendrá fácil porque entre las rivales a vencer aparecen dos huesos muy duros de roer: Joy Nima, que no sabe lo que es perder en esta pista y que reaparecerá luego de una relache de cinco meses, y Sopa de Lima, que terminó de clasificarse tercera en el Clásico Marcos Levalle, disputado el pasado 19 de noviembre. Otra de las que buscará hacérsela dificil será Sumaya.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) QUE BURGUNDIA (4) FIRST CALL (11) CRIS GAUCHA (8)

2) LA NINFA FLORA (10) CHINGOLA (11) CELA (12) REE JUSTA (9)

3) PALOMA DE LAGOS (3) TREMENDA SKY (6) SATOSHI (7)

4) FIRE D’ORO (9) LEAPING LORD (5) IPA PRIZE (4)

5) ARRABALERA INCA (3) HAPPINESS DAN (6) CALA GIRL (8) MARINA LUNA (5)

6) SUPER CURIOUS (2) RIO INGLES (7) TWEEDY SUN (6)

7) SMART HIT (1) SHE WILL RUN (4) ROCK IN DUBAI (9)

8) ANDES NEVADOS(3)MOORELAND(10)LORD INDY(7) TAITERO NAK (1)

9) TWEENER (3) SAN COSMO (1) CRISPADO KEY (2)

10) MUY MECHERA (1) BIEN LEJANA (6) MANDARINA SAM (2) GRAND LEONA (6)

11) FOOLIN (7) JOY NIMA (11) SOPA DE LIMA (9)

12) MAXIMA RESERVA (4) CITY THE VIRGIN (5) MODERN JAZZ (8)

13) CLICHE DE CINE (12) EMILIA CLEAR (6) SALAZALINDA (2)

14) AGRANDATE (3) HAPPY HITS (6) SONATA HALO (9) LUZ DEL RIO (10)