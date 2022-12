Messi se convirtió en el deportista con más likes en la historia de Instagram

Con más de 47 millones de "likes", la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo se convirtió en menos de 24 horas en la publicación de Instagram con más "me gusta" de un deportista en la historia. Otro récord que suma el mejor futbolista del mundo.

La icónica foto también cosechó más de un millón de comentarios, como el del futbolista uruguayo Luis Suárez, con un mensaje muy carinoso a su colega y amigo: "El fútbol te debía esto gordo, nunca dejaste de creer en vos y lo que sos".

Su compañero de equipo, Rodrigo de Paul, le comentó: "Gracias Capitán, el más grande de la historia", al igual que Paulo Dybala, quien le exclama "Ídolo"!!, entre los mensajes de otros miembros de la albiceleste.

La ex tenista Gabriela Sabatini escribió: "Gracias Leoooo por esta linda locura!!!", mientras que el ex arquero de la Selección, Sergio Goycochea, expresó: "Vamos Leo carajo!!! Vamos Argentina!!!".

El PSG no se quedó atrás, y comentó: "Proud of you, Leo" ("orgullosos de vos, Leo"). Marcelo Tinelli también se sumó a los saludos con un "Te amoooo", entre muchas otras figuras del mundo del deporte y el espectáculo, como Bizarrap, quien posteó debajo de la foto: "El mejor día de mi vida, Leo".