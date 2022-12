En Gimnasia quieren que arranque la pretemporada

En Gimnasia y Esgrima La Plata todavía los trabajos de pretemporada no han comenzado y eso preocupa y mucho a los fanáticos del elenco Mens Sana. Es que la grave crisis económica que atraviesa la institución, con una importante deuda salarial de dos meses y medio con el plantel profesional, hizo que los jugadores tomen la decisión de no comenzar con los entrenamientos pensando en el 2023. Allí el Lobo deberá afrontar la Sudamericana, con lo que eso implica para la institución, debido a que hace varios años no se juegan competencias internacionales.

Según pudo conocer este multimedio, la Comisión Directiva liderada por Mariano Cowen tiene intenciones de tomar un diálogo con los referentes del grupo ­superior dirigido por Néstor Gorosito, para tratar de llegar a un acuerdo que permita que los protagonistas puedan reencontrarse en Estancia Chica para comenzar con los movimientos de preparación. Esto se debe a que no se puede perder más tiempo, teniendo en cuenta la cercanía con el comienzo de la competencia, que será a fines de enero.

En cuanto a los trabajos para conseguir dinero por parte de la dirigencia, aguardan el ingreso de capital por derechos de formación de Ignacio Fernández, a la espera de que se haga oficial el regreso del mediocampista ofensivo a River Plate, luego de su paso por Atlético Mineiro de Brasil.

A su vez, el club pretende conseguir un nuevo préstamo por el volante central Agustín Cardozo, de gran año en Gimnasia, pero con el cual se mantiene una deuda, además de no haber abonado el préstamo a Tigre, en una situación bastante compleja.

Las próximas horas serán claves para el Lobo.