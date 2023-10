Triunfal recupero de Queen Of The Stone que en el final pasó de largo a Ros Top

Por GALOPÓN

Arrancó una semana a todo turf en el teatro hípico del barrio Hipódromo con 12 actos en la cartelera. En ese marco se corrió el Especial La Flautista (1.200 mts.) donde sorprendió Queen Of The Stone a las más creídas dejando en el camino a Ros Top, mientras que tercera arribó Amiguita Fortify, completando de esta forma el podio.

Carrera reservada para yeguas de cinco años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, que contó con once participantes y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Abanillera con un sport de $2.30 sobre las chances de Ros Top ($3.45) y de Amiguita Fortify ($3.80). Trasladado el pleito a la pista, la pupila del entrenador Ricardo González sorprendió a las más jugadas, ya que conducida eficazmente por Walter Aguirre logró la cuarta victoria en catorce presentaciones abonando un sport de $12.10 y empleando 1m.12s.08/100 para los 1.200 metros de recorrido. De esta manera la hija de Daniel Boone reprisó luego de casi cinco meses y lo hizo con el mejor de los resultados.

Ni bien se abrieron las gateras Amiguita Boce picó en punta primereando a She Will Run, Amiguita Fortify y Okaya Cup, mientras Ros Top largaba última; de tal forma que al plantearse la carrera la puntera veía igualada su línea por She Will Run, quedando detrás Okaya Cup, Amiguita Boce y Ros Top, que se recuperó rápidamente de una mala suelta.

De esa forma completaron el opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, a la lucha por la vanguardia entre Amiguita Boce y She Willa Run se les sumó Okaya Cup, mientras que por detrás esperaban su momento Abanillera, Ros Top, Bombita Letal y Queen Of The Stone.

En plena elipse se sumó a la puja por la punta Ros Top y así pisaron la recta las tres de adelante en un pie de igualdad, que bien pronto rompió Ros Top, mientras por afuera cargaba con fuerza Queen Of The Stone. Faltando 150 metros pasó a ganar Queen Of The Stone que siguió viaje hasta cruzar el disco con tres cuerpos de luz sobre Ros Top. Tercera completó el podio Amiguita Fortify.

La ganadora se movió en 23s.77/100 los primeros 400 metros y 46s.78/100 para los 800 mts.

D’Or Van, de una, ganó de las gateras a la raya

En el Premio Polar Star (1.600 mts.) la victoria fue para D’Or Van que haciendo su propio juego desde el vamos le ganó por dos cuerpos y medio a Ecólogo Estrella que en vano lo persiguió todo el tiro; en tanto que tercero -en “otra” carrera- se clasificó Tornazolado.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de seis años y más edad, ganador de tres o más carreras, y fueron siete ejemplares los que lucharon por la victoria, siendo ungido favorito Ecólogo Estrella ($2.80) por leve margen sobre la chance de D’Or Van ($3.00) y de Chiovere ($3.85). En la cancha, ganó D’Or Van corrido al centímetro por el jockey aprendiz Santiago Arias.

Abiertas las gateras, largó bien D’Or Van, que enseguida le sacó medio cuerpo de ventaja a Ecólogo Estrella, quedando detrás Chiovere, Decretado y Tornazolado, completando el lote The Talismán, Decretado y Marlow. Por la señal de los 1.200 metros, el vanguardista estiró a dos largos y medio la ventaja sobre el favorito y así culminaron el recorrido del opuesto. Al zambullirse en el codo de la calle 41 D’Or Van mantenía a raya a su perseguidor, quedando por detrás Tornazolado, Chiovere, The Talisman, Decretado y Marlow.

Promediando la elipse el favorito buscaba acercarse al airoso puntero, quedando luego Tornazolado y el resto. Así el ingreso a la recta mostró a D’Or Van adelante con el ataque del favorito, el cual contuvo y a partir de los 150 metros se fue abriendo para cruzar el disco con dos largos y medio de ventaja sobre su “único” rival, porque el tercero Tornazolado llegó ocho cuerpos detrás.

El experimentado entrenador Abel Saavedra logró con D’Or Van el octavo triunfo de su campaña empleando 1m.36s.06/100 para los 1.600 metros.